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Алиев обсудил с министром обороны Турции будущее военного сотрудничества
Анкара и Баку выразили удовлетворение проведением азербайджано-турецких совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023» в разных частях Азербайджана
Алиев обсудил с министром обороны Турции будущее военного сотрудничества
Фото: AA / Others
24 октября 2023 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества.

Как сообщает сайт главы Азербайджана, на встрече стороны отметили успешное сотрудничество Азербайджана и Турции во всех направлениях, в том числе в военной сфере. В этой связи собеседники выразили удовлетворение проведением азербайджано-турецких совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023» в разных частях Азербайджана и демонстрацией высокого профессионализма и мастерства в ходе учений.

В ходе беседы подчеркнута роль регулярных встреч и контактов лидеров Азербайджана и Турции, особо отмечена значимость визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыван в сентябре этого года.

Стороны также коснулись и антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в сентябре в Карабахе.

«В ходе беседы подчеркивалось, что визит Гюлера в Азербайджан послужит развитию двухсторонних отношений, в том числе укреплению сотрудничества в военной сфере. Состоялся и обмен по перспективам сотрудничества», — говорится в информации.

Как писал TRT на русском, 23 октября в Азербайджане начались совместные с Турцией тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023». В них задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, около 100 артиллерийских орудий, самолеты и инженерная техника.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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