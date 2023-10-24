Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества.

Как сообщает сайт главы Азербайджана, на встрече стороны отметили успешное сотрудничество Азербайджана и Турции во всех направлениях, в том числе в военной сфере. В этой связи собеседники выразили удовлетворение проведением азербайджано-турецких совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023» в разных частях Азербайджана и демонстрацией высокого профессионализма и мастерства в ходе учений.

В ходе беседы подчеркнута роль регулярных встреч и контактов лидеров Азербайджана и Турции, особо отмечена значимость визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыван в сентябре этого года.

Стороны также коснулись и антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в сентябре в Карабахе.

«В ходе беседы подчеркивалось, что визит Гюлера в Азербайджан послужит развитию двухсторонних отношений, в том числе укреплению сотрудничества в военной сфере. Состоялся и обмен по перспективам сотрудничества», — говорится в информации.

Как писал TRT на русском, 23 октября в Азербайджане начались совместные с Турцией тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023». В них задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, около 100 артиллерийских орудий, самолеты и инженерная техника.