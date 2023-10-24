ПОЛИТИКА
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Палестинские журналисты организовали праздник для пострадавших детей
Видео, где мальчик Мухаммад Абу Лули из Рафаха трясется от испуга во время авиаударов, облетело весь мир. Сейчас вместе с семьей он живет в лагере для палестинских беженцев. Для него и других малышей местные журналисты организовали небольшой праздник. #trtrussian #Палестина #мальчик #улыбка #Газа #секторГаза #палестинскиедети #палестинскиймальчик #Израиль #авиаудары #авиаударыИзраиля #дети #испуганныймальчик #праздник #война #праздниквовремявойны #детство #испуг #палестинскиебеженцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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24 октября 2023 г.
Истории
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