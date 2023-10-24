Россия в новом проекте резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку предлагает отменить приказ Израиля об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава.

«Настоятельно призываем к немедленной отмене приказа гражданским лицам и персоналу ООН эвакуироваться <…> и переселиться на юг Газы», — говорится в документе, текст которого приводит агентство ТАСС.

«Призываем к немедленному и прочному гуманитарному прекращению огня, которое будет соблюдаться всеми сторонами», — сообщается в нем.

В проекте резолюции также содержится призыв к созданию гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить «быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пострадавшим районам сектора Газа».

18 октября Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. Американская сторона выразила разочарование, так как в проекте не был указан пункт о праве Израиля на самооборону.

До этого СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Четыре государства — Великобритания, США, Франция и Япония — выступили против.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​