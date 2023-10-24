ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Россия подняла Су-27 из-за приближения разведывательного беспилотника США
Согласно Минобороны РФ, при приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы
Россия подняла Су-27 из-за приближения разведывательного беспилотника США
Фото: AA / Others
24 октября 2023 г.

Российские военные заявили, что подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границе РФ над Черным морем разведывательного беспилотника США.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США», — сообщило Минобороны РФ. Его слова приводите агентство Интерфакс.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отметили в министерстве.

По его данным, приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель 24 октября обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us