Российские военные заявили, что подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границе РФ над Черным морем разведывательного беспилотника США.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США», — сообщило Минобороны РФ. Его слова приводите агентство Интерфакс.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отметили в министерстве.

По его данным, приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель 24 октября обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря.