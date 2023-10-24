ПОЛИТИКА
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Масштабы разрушений в Газе
Так выглядит Газа после авиаударов Израиля по жилому сектору. Число погибших в анклаве за 17 дней превысило 5 тыс. человек, более 2 тыс. из них дети. Под обломками разрушенных зданий находятся свыше тысячи людей, сообщают в палестинском министерстве здравоохранения. Их судьба неизвестна. #trtrussian #Газа #разрушения #Израиль #секторГаза #авиаудары #авиаударыИзраиля #мирноенаселение #атакаизраиля #обломки #разрушенныездания #завалы #блокада #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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24 октября 2023 г.
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