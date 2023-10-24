Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16 в рамках наращивания сил в регионе.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка.

Согласно изложенной им в соцсети X («икс», ранее «Твиттер») информации, речь идет о 119-й экспедиционной эскадрилье, которая является частью ВВС Национальной гвардии штата Нью-Джерси. Подразделение «прибыло в зону ответственности Центрального командования, чтобы укрепить расстановку сил США [в регионе] в целях недопущения дальнейшей агрессии», гласит запись. Детали в ней не приводятся.

ВС США осуществляют в последние дни развертывание крупного подкрепления на Ближнем Востоке в связи с резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В связи с этой эскалацией США в первую очередь направили в восточную часть Средиземного моря две авианосные ударные группы.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​