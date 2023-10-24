Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что операция ХАМАС на Израиль произошла неспроста, но в ответ на «удушающую оккупацию». Об этом он сказал открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

«Важно понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — цитирует его агентство ТАСС.

При этом он отметил, что осуждает действия ХАМАС в отношении Израиля.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​