Американцы вышли на улицы Вашингтона с кастрюлями и сковородками в поддержку Палестины

На этих кадрах из Газы раненый палестинский мальчик оплакивает погибшего отца. В результате израильских атак начиная с 7 октября погибли больше 5700 палестинцев, сообщает Минздрав Палестины. #trtrussian #Палестина #мальчик #прощание #Газа #сын #отец #палестинцы #палестинскиедети #палестинскиймальчик #смертьотца #прощаниесотцом #горе #ранение #погибшийотец #атакаИзраиля #преступлениеИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском