ПОЛИТИКА
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Американцы вышли на улицы Вашингтона с кастрюлями и сковородками в поддержку Палестины
На этих кадрах из Газы раненый палестинский мальчик оплакивает погибшего отца. В результате израильских атак начиная с 7 октября погибли больше 5700 палестинцев, сообщает Минздрав Палестины. #trtrussian #Палестина #мальчик #прощание #Газа #сын #отец #палестинцы #палестинскиедети #палестинскиймальчик #смертьотца #прощаниесотцом #горе #ранение #погибшийотец #атакаИзраиля #преступлениеИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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24 октября 2023 г.
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