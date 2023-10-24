Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что не будет встречаться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, считает, что в регионе после операции ХАМАС «нет места для сбалансированного подхода».

«Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После 7 октября нет места для сбалансированного подхода. ХАМАС должен быть стерт с лица земли!» — написал Коэн в социальной сети X.

Позднее глава израильского МИД рассказал журналистам, что «есть только одна сторона, которую можно поддерживать».

«Тут нет двух сторон. Есть только одна сторона, которую можно поддерживать. Таким образом, я решил отменить свою встречу с генеральным секретарем сегодня, потому что нам нужен четкий громкий голос касательно того, что произошло. Я бы хотел поблагодарить страны, которые поддержали Израиль», — сказал Коэн журналистам. Он добавил, что Израиль готов сделать все необходимое для устранения ХАМАС.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​