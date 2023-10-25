ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Диализ для пациентов больниц сектора Газа может остановится в любую минуту.
Диализ для палестинцев, страдающих заболеваниями почек, может остановится в любой момент, предупреждают нефрологи из больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Всё из-за нехватки топлива, электричества и медицинского оборудования, возникшей после израильской блокады и бомбардировок. В результате от почечной недостаточности могут умереть 1100 пациентов, в том числе 38 детей. #trtrussian #Газа #больница #пациенты #Палестина #диализ #палестинцы #ранение #угрозадляжизни #почки #заболиваниепочек #раненныепалестинцы #нефрологи #палестинскаябольница #альШифа #медоборудование #израильскаяблокада #блокадаГазы #бомбардировка #почечнаянедостаточность #медицина #медикаменты #помощьПалестине #снятиеблокады #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
ьтиьти / Others
25 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us