Диализ для пациентов больниц сектора Газа может остановится в любую минуту.

Диализ для палестинцев, страдающих заболеваниями почек, может остановится в любой момент, предупреждают нефрологи из больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Всё из-за нехватки топлива, электричества и медицинского оборудования, возникшей после израильской блокады и бомбардировок. В результате от почечной недостаточности могут умереть 1100 пациентов, в том числе 38 детей. #trtrussian #Газа #больница #пациенты #Палестина #диализ #палестинцы #ранение #угрозадляжизни #почки #заболиваниепочек #раненныепалестинцы #нефрологи #палестинскаябольница #альШифа #медоборудование #израильскаяблокада #блокадаГазы #бомбардировка #почечнаянедостаточность #медицина #медикаменты #помощьПалестине #снятиеблокады #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском