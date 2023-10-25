Попытки медиа объективно освещать ситуацию вокруг Израиля и Палестины наносят вред еврейскому государству и идут на пользу ХАМАС. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля, ныне один из лидеров оппозиции Яир Лапид.

«Если они освещают позицию обеих сторон, то они служат интересам ХАМАС. Это оскорбление памяти жертв, в том числе и палестинских жертв», — заявил он.

«Я 31 год проработал журналистом и знаю, о чем говорю. Мой аргумент заключается в том, что СМИ не могут просто взять и показать обе стороны истории», — добавил политик.

Лапид отметил, что информационная война полна дезинформации и обе стороны пользуются этими приемами.

«Я нормально отношусь к критике Израиля. Но в данном случае, когда обе стороны врут и подают неправильную информацию, это служит интересам ХАМАС», — отметил бывший премьер.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​