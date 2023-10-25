25 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинские врачи спасли ребенка погибшей при авиаударе беременной
Палестинским врачам удалось спасти ребенка беременной женщины, которая погибла при авиаударе по городу Хан-Юнус. #trtrussian #Палестина #врачи #спасение #ребенок #спасениемалыша #малыш #палестинскиедети #палестинскийребенок #палестинскиеврачи #Газа #секторГаза #беременная #беременнаяпалестинка #ХанЮнус #атакаИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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