Многие журналисты получили ранения в результате израильских бомбардировок сектора Газа, 24 журналиста были убиты. Об этом глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Любое насилие в отношении наших друзей и коллег недопустимо. Они являются единственным каналом, через который мы можем увидеть жестокость войны. Призываем израильские власти прекратить игнорировать жертвы среди гражданского населения и принять решительные меры для защиты работников СМИ», — написал Алтун.

Он также подчеркнул, что для воюющих сторон не должно иметь значения национальность или этническая принадлежность гражданских лиц — всех их необходимо защищать.

«Те, кто хотят сообщать только одну версию правды происходящего, максимально усложняют журналистам жизнь. Мы хотели бы напомнить всем, что журналисты просто пытаются выполнять свою работу, и это не должно стоит им жизни», — говорится в сообщении Алтуна.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате израильских атак журналистов в Газе и подчеркнул, что достичь мира и стабильности можно, только разоблачая дезинформацию.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной вспыхнул 7 октября. В секторе Газа из-за израильских бомбардировок и блокады началась гуманитарная катастрофа. У жителей заканчиваются продукты питания, вода и медикаменты. Регион остался без электричества.

По данным Минздрава Газы, число убитых палестинцев приближается к шести тысячам. Только 24 октября погибли более 700 человек.