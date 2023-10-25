25 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Дорогу для скорой помощи в Бейт-Лахии освещают фонариками телефонов
Персонал больницы в Бейт-Лахии освещает фонариками телефонов дорогу для скорой помощи, которая привезла палестинцев, раненных израильскими бомбами. По всему сектору Газа сейчас нет электричества из-за полной блокировки эксклава Израилем. #trtrussian #Палестина #освещение #фонарики #фонарикителефона #скораяпомощь #БейтЛахия #больница #персонал #палестинскаябольница #Газа #Израиль #освещениефонариками #бомбы #израильскиебомбы #электричество #экслав #блокада #блокадаГазы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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