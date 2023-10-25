Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса $50 млрд на решение неотложных внутренних проблем страны. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе американский президент уже запросил у законодателей $106 млрд на помощь Украине и Израилю. Его запрос пока не получил одобрения Конгресса, отмечает издание. Из этой суммы $61,3 млрд Байден запрашивает для военной помощи Украине, еще $14,3 млрд — на оказание военной поддержки Израилю.

По данным WP, Белый дом запрашивает ещё $50 млрд, чтобы потратить их на увеличение финансирования детских учреждений в США, а также реализовать программу обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в стране. Кроме того, администрация Байдена просит средства для реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидацию последствий стихийных бедствий и тушение лесных пожаров.

Газета уточняет: неизвестно, сколько средств Белый дом намерен выделить на каждую программу. Запрос Байдена пока неокончательный, итоговая сумма может измениться, отметили источники издания.

Как ранее писал TRT на русском, половина американцев не поддерживает отправку оружия Израилю. Согласно опросу общественного мнения, 52% граждан США не поддерживают политику администрации Байдена, отправляющей оружие еврейскому государству.