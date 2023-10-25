Еврокомиссия 8 ноября представит предварительные оценки прогресса Украины на пути к членству в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, по итогам оценки Брюссель может выдвинуть Киеву дополнительные условия для вступления в Евросоюз.

Среди таких условий: меры по борьбе со взяточничеством, а также решение вопроса о правах национальных меньшинств в Украине.

Ранее вопрос статуса нацменьшинств поднимала Венгрия. Власти страны неоднократно обвиняли Киев в ущемлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. 14 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто уточнил: Будапешт не одобрит членство Украины в Евросоюзе, пока Киев не отменит «дискриминационные» по отношению к закарпатским венграм законы. В частности, речь идет о законах, ограничивающих использование языка нацменьшинств на территории Украины.

9 октября Венецианская комиссия постановила, что Киеву следует принять дополнительные меры, чтобы исправить поправки в украинском законодательстве о национальных меньшинствах.

Как ранее писал TRT на русском, на встрече глав МИД Евросоюза 23-24 октября стороны не смогли договориться о выделении Украине транша военной помощи из-за позиции Будапешта. Об этом сообщило «Радио свобода».

«Венгерский банк ОТР был исключен из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет получить гарантии, что это навсегда», — уточнило издание.

Украина исключила ОТР из списка «спонсоров войны» еще в начале октября. На этом настаивали в Будапеште. Министр Сийярто ранее заявлял, что страна будет блокировать транш ЕС до тех пор, пока банк не исключат из списка.