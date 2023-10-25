Ночью израильские военные разбомбили мечеть Хаттин в секторе Газа. Она стала 33 по счету разрушенной Израилем мечетью в регионе.

Информация об очередном нападении была опубликована в Telegram-канале «Аль-Акса», передает TRT Haber. «Военные самолеты, принадлежащие оккупантам, разбомбили мечеть Хаттин на улице Села», — говорится в сообщении. Дополнительной информации о погибших и раненых не приводится.

23 октября стало известно, что израильские военные нанесли удар по мечети Ан-Нур аль-Мухаммади. До этого произошел налет на мечеть Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа. А также была разрушена мечеть Нусейрат, расположенная в центральной части Газы.

Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября после начала операции движения ХАМАС. После этого Израиль объявил о воздушной операции в секторе Газа. Сегодня палестинцам, проживающим в регионе, критически не хватает воды, еды и медикаментов.

ООН характеризует ситуацию в Газе как запредельно катастрофическую. Число погибших палестинцев приближается к 6 тысячам.