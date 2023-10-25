Россия и Азербайджан планируют реализовать проект «упрощенный таможенный коридор». Об этом в колонке для российской газеты РБК написал врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

Чиновник отметил: переориентация российской торговли на страны Востока и Юга за последние годы — это «свершившийся факт».

По его словам, транспортно-логистические коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг» сформированы. Грузооборот по ним за последнее время увеличился на 20–35%.

При этом глава ФТС призвал активизировать проекты по ускорению перемещения товаров в рамках международных соглашений с дружественными странами. Среди наиболее перспективных Давыдов назвал проекты «Упрощенный таможенный коридор». Их Москва намерена реализовать с Азербайджаном, Ираном, Сирией, Узбекистаном, Китаем и Турцией.

Такой коридор позволит снизить административную нагрузку и ускорить таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров на границе РФ и Азербайджана. Соглашение о таможенном коридоре может затрагивать как все товары, так и отдельную номенклатуру.

Давыдов уточнил: следующий шаг Москвы в развитии торговли с дружественными странами — взаимно признать институт уполномоченного экономического оператора. Этот статус позволит компаниям получать преференции и льготы во время прохождения таможенных процедур.

«Кроме того, с Азербайджаном, Китаем и Монголией реализуются проекты по взаимному признанию результатов таможенного контроля. Важно добиваться повышения их практической отдачи, расширять круг участников, наращивать объемы товарооборота, повышать прозрачность и безопасность цепочек поставок товаров», — констатировал Давыдов.