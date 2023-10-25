Не может быть никакого оправдания «коллективному наказанию» палестинского гражданского населения со стороны Израиля в секторе Газа. Об этом 24 октября во время сессии Совета Безопасности ООН заявил замглавы МИД Турции Ахмет Йылдыз. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Дипломат подчеркнул: в Газе на крошечной территории проживают 2,5 млн человек. Они подвергаются постоянным и неизбирательным бомбардировкам Израиля.

«Некоторые предпочитают отворачивать лицо при виде таких зверств. Они предпочитают не говорить о преступлениях против человечности и военных преступлениях. Они предпочитают делать вид, будто палестинский народ — это просто цифры, у которых нет ни души, ни прав», — заявил Йылдыз. — «Это абсолютно неприемлемо».

Замглавы МИД охарактеризовал это явление как «чистое лицемерие и воплощение двойных стандартов, являющихся коренной причиной проблемы, с которой мы сталкиваемся сегодня».

«Если мы продолжим идти по тому же пути, сегодняшние проблемы между Израилем и Палестиной только увеличатся», — подчеркнул Йылдыз. Он призвал к немедленным действиям, чтобы предотвратить распространение конфликта на более широкий регион и за его пределы.

Дипломат озвучил стремление Турции положить конец боевым действиям посредством немедленного, безоговорочного и длительного прекращения огня. Также Йылдыз заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный поток гуманитарной помощи в Газу.

«Две стороны, Израиль и Палестина, должны сесть вместе, чтобы прийти к соглашению о создании двух государств, живущих бок о бок в безопасных границах, существовавших до 1967 года, с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина», — заключил Йылдыз.

Заместитель министра подчеркнул: ответственность за прекращение «‎‎кровопролития и начало значимого мирного процесса лежит, прежде всего, на Совете Безопасности».

«Мы призываем Совет положить конец безразличию к этой продолжающейся бойне, которой не может быть места в XXI веке», — уточнил дипломат.

Израиль уже две недели продолжает неизбирательные бомбардировки сектора Газа.

По данным Минздрава Газы, с момента начала бомбардировок в палестинском эксклаве было убито около 5800 палестинцев, в том числе более 2000 детей.