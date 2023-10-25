Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о гибели 2 360 детей в секторе Газа с начала военных действий, еще 5 364 получили ранения.

Смерть более 2,3 тысяч детей также подтверждали в министерстве здравоохранения Палестины.

Почти каждый ребенок с 7 октября получает травмы и испытывает острую нехватку предметов первой необходимости, говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

В организации добавили, что ежедневно погибают или получают ранения более 400 детей. Более того, в отделениях интенсивной терапии в больницах Газы находятся более 100 новорожденных. Их жизни зависят от бесперебойного электроснабжения. «Число погибших начнет расти в геометрической прогрессии, если инкубаторы начнут выходить из строя и электричество в больницах погаснет, если дети продолжат пить небезопасную воду и не будут иметь доступа к лекарствам в случае болезни»,— говорится в сообщении на сайте фонда.

Организация призывает стороны к немедленному прекращению огня, открыть КПП для доставки гуманитарных грузов в Газу, разрешить раненым покинуть регион для получения медицинской помощи, а также обеспечить защиту гражданской инфраструктуры, такой как школы, убежища и больницы. Несмотря на призывы международного сообщества, Израиль продолжает блокаду сектора Газа.

В регион запрещено доставлять топливо, которое необходимо для работы генераторов в больницах. Работа действующих генераторов может остановиться в ближайшие дни, сообщали ранее в Минздраве Газы.