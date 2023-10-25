Израиль отказывает в визе заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, рассказал Эрдан, добавив, что «пришло время преподать им (представителям ООН) урок».

«Высказывания генерального секретаря ООН в Совете Безопасности серьезны, вызывают гнев и удивление и являются пятном на нем и возлагаемой им организации»,— цитирует Эрдана агентство ТАСС. Он подчеркнул, что Гутерриш предвзято относится к Израилю и должен извиниться за свои слова об этой стране.

Поводом для критики стало высказывание Гутерриша, в котором он отметил, что атака движения ХАМАС на Израиль не была беспочвенной. В ООН осудили эту атаку, но напомнили, что последние 56 лет регион жил в «удушающей оккупации».

По словам генсека ООН, обиды палестинского народа не могут оправдать атак ХАМАС. Но и эти атаки не могут оправдать коллективного наказания палестинского народа, добавил Гутерриш. В ответ на это МИД Израиля отказался от личных встреч с генсеком. 7 октября движение ХАМАС провело внезапную атаку на территорию Израиля.

После этого израильские вооруженные силы объявили о воздушной операции в секторе Газа. Сегодня регион переживает гуманитарный кризис. У жителей заканчиваются еда, вода и лекарства. Из-за блокады Израиля гуманитарная помощь в Газу не поступает. Как ранее сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), более 2,3 тыс. детей погибли в секторе Газа в результате израильских бомбардировок. Более 5,3 детей получили ранения различной степени тяжести.