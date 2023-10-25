В моргах Газы опознают тела детей по надписям на теле

Палестинские врачи показывают на телах погибших детей надписи. Ранее из Газы появилось видео, где взрослые и дети начали писать свои имена и фамилии на руках и ногах, чтобы в случае гибели во время авиаудара их смогли быстрее опознать. #trtrussian #Газа #дети #опознание #Палестина #Израиль #секторГаза #врачи #палестинскиеврачи #теладетей #опознаниетела #морг #имена #авиаудар #авиаударИзраиля #атакаИзраиля #палестинскиедети #палестинцы #преступлениеИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #надписинаруках #trtнарусском