ПОЛИТИКА
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Волонтеры готовят еду на костре для палестинцев
В Хан-Юнусе волонтеры каждый день готовят на кострах еду перемещенным палестинцам. В палатках живут люди, которые пытаются укрыться от израильских атак. По данным международных организаций, около 2,3 млн палестинцев в секторе Газа нуждаются в еде, воде и медикаментах. #trtrussian #Палестина #волонетры #еда #ХанЮнус #Газа #переселенцы #костер #атаки #еданакостре #Израиль #нападениеИзраиля #атакаИзраияля #авиаударыИзраиля #нужда #гуманитарнаяситуация #вода #медикаменты #палестинцы #палестинскиеволонтеры #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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25 октября 2023 г.
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