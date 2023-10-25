Волонтеры готовят еду на костре для палестинцев

В Хан-Юнусе волонтеры каждый день готовят на кострах еду перемещенным палестинцам. В палатках живут люди, которые пытаются укрыться от израильских атак. По данным международных организаций, около 2,3 млн палестинцев в секторе Газа нуждаются в еде, воде и медикаментах. #trtrussian #Палестина #волонетры #еда #ХанЮнус #Газа #переселенцы #костер #атаки #еданакостре #Израиль #нападениеИзраиля #атакаИзраияля #авиаударыИзраиля #нужда #гуманитарнаяситуация #вода #медикаменты #палестинцы #палестинскиеволонтеры #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском