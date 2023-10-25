Претензия Китая на эксклюзивную посредническую роль на Ближнем Востоке проходит серьезное испытание на фоне эскалации конфликта вокруг сектора Газа. МИД КНР выступил с осуждением разрушительного авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни мирных жителей, призвав к быстрому установлению прекращения огня.

«Китайская сторона шокирована атакой на больницу в Газе, которая привела к огромным людским жертвам и множеству пострадавших, –– говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. –– Китай призывает немедленно остановить огонь, приложить максимальные усилия для защиты мирных жителей и предотвращения гуманитарной катастрофы».

Выступление по поводу Аль-Ахли продолжило серию критических по отношению к Израилю высказываний китайской дипломатии. Так, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь ранее заявлял о необходимости прекращения тотальной блокады сектора Газа и призывал к открытию гуманитарных коридоров, «чтобы вода, медикаменты и другие гуманитарные товары могли поступать своевременно». Он обращал внимание на то, что мирное население не должно становиться «частью боевых действий» и что «неизбирательное применение силы недопустимо».

Министр иностранных дел Ван И, выступая на совместной пресс-конференции с посетившим КНР шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем 13 октября, заметил, что Израиль «имеет право на государственность точно так же, как и Палестина».

«Израильтяне получили гарантии выживания, но кого будет волновать выживание палестинцев? Еврейский народ больше не является бездомным в мире, но когда же палестинский народ вернется в свой дом?» –– заявил глава дипломатического ведомства КНР.

Значительная конкретика в китайской позиции прозвучала во время серии телефонных разговоров, когда Ван И подчеркнул, что действия Израиля уже давно вышли за пределы допустимой самообороны, потому что сама концепция самообороны предполагает соблюдение международного права.

Вполне очевидно, что китайская сторона идет на ужесточение подходов по отношению к Израилю, и катастрофа с больницей Аль-Ахли стала катализатором.

Игра в посредника

Пекин традиционно поддерживает формирование независимого палестинского государства на основе соответствующих резолюций ООН и разрешения застарелого спора путем мирных переговоров. Предполагалось, что эта позиция должна была стать опорным пунктом в выработке КНР реакции на разгоревшиеся после 7 октября боевые действия.

Более того, китайское руководство стремилось активно позиционировать себя как более эффективного миротворца, чем США. Это доказали те посреднические услуги, которые КНР оказала Саудовской Аравии и Ирану в заключении мартовского договора о восстановлении двусторонних отношений после многолетней конфронтации. Пекин не только предоставил свою площадку для подписания соглашений, но и активно участвовал в соответствующих консультациях.

Предполагалось, что именно этот импульс даст китайской стороне возможность деэскалировать ситуацию и вокруг арабо-израильского конфликта. По крайней мере, руководство страны демонстративно к этому шло. В июне президент Палестины Махмуд Аббас нанес визит в Китай. В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин предложил выступить дипломатическим брокером между Израилем и Палестиной, заявив, что поддерживает «справедливое дело палестинского народа по восстановлению своих законных национальных прав».

Однако в КНР, по-видимому, попросту недооценили накал, возникший в регионе из-за систематических действий Израиля.

Сейчас Пекин сталкивается с мощным общественным давлением. В социальной сети Weibo, где число пользователей превышает полмиллиарда человек, началась широкая кампания в поддержку Газы.

«Альтернативные нормы»

Вооруженное обострение вокруг сектора Газа фактически затмило повестку третьего форума «Один пояс –– один путь», который был созван в Пекине 17 и 18 октября, несмотря на то что его участники должны были сконцентрировать внимание на сугубо региональных и инфраструктурных вопросах. Китайской стороне пришлось адаптироваться к перекосу в глобальной повестке.

Тувия Геринг, эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, охарактеризовала нынешнюю позицию Пекина как «пропалестинский нейтралитет».

Однако Яцю Ван, директор по китайским исследованиям в правозащитной организации Freedom House, склонен видеть в действиях Пекина более артикулированную позицию. По его словам, в рамках палестино-израильского конфликта китайское правительство всегда выступало за возложение ответственности на Израиль, потому что эта страна –– часть условно западного мира, интересы которого противостоят интересам Коммунистической партии Китая.

«Китай пытается продвигать альтернативные нормы в глобальной политике и рассматривает арабские государства как естественную аудиторию, которую можно в этом смысле привлечь, — говорит в свою очередь Джонатан Фултон, старший научный сотрудник американского исследовательского центра Атлантический совет. — Обратившись к арабским странам, китайцы получат большую поддержку реформ, которые они хотят провести внутри международной системы».

Отдельно Фултон добавляет: Пекин смотрит на израильско-палестинский конфликт и понимает, что Израиль никогда не выйдет из американского лагеря.

В этом смысле «визит солидарности» президента Джо Байдена в Израиль с полной поддержкой его интерпретации конфликта не может вызвать у Пекина ничего, кроме разочарования, и подтолкнуть его к более заметному давлению на правительство Биньямина Нетаньяху.

Безусловно, КНР пытается управлять рисками еще для того, чтобы сохранить свои экономические активы в регионе. Если масштабы вооруженного конфликта расширятся и охватят несколько театров боевых действий, то это может отразиться на поставках нефти. Как известно, более половины своего импорта Китай черпает из Персидского залива, и Иран, поддерживающий палестинское сопротивление, является в этом контексте важным партнером.

Долгое время Пекин пытался вести прагматичный диалог с израильтянами, разговаривая языком инвестиционных стимулов. Однако сейчас в отношениях двух стран может возникнуть серьезная дистанция, особенно если израильская армия пойдет на новые военные преступления в отношении мирного населения в секторе Газа.