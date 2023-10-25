Запрос президента Джо Байдена выделить из бюджета США $106 млрд военной помощи Украине, Израилю и на нужды национальной безопасности вызвал большие споры в Конгрессе, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Еще до того, как этот запрос попадет в Палату представителей, отдельные политики из Республиканской партии в Сенате угрожают «‎‎потопить это предложение или кардинально изменить его», уточняет издание.

Республиканцы, в частности, разделились во мнениях относительно того, следует ли объединять помощь Израилю и Украине. Согласно запросу Байдена, большая часть пакета — свыше $60 млрд — предназначена Украине, около $14 млрд — Израилю, остальные средства — на обеспечение охраны границ США и помощь Тайваню.

При этом многие из республиканцев настаивают, что проект Байдена о пограничной политике следует видоизменить. Кроме того, политики недовольны суммой — по их словам, запрос непомерно большой.

Раскол внутри республиканцев

Даже те республиканцы, которые максимально лояльны к Украине, Израилю и Тайваню, настроены пессимистично по поводу пакета Байдена.

Большинство в Сенате контролируют демократы, но им понадобится девять или более голосов республиканцев, чтобы добиться чего-либо через Палату представителей. Лидер республиканского меньшинства в Палате Митч МакКоннелл на выходных уже заблокировал щедрый пакет помощи.

Он заявил: его однопартийцы «страстно» стремятся к усилению безопасности границ США, но не теми способами, которые указаны в пакете Байдена.

«Говоря за себя, я думаю, что пакет должен быть всеобъемлющим [то есть включать и Израиль, и Украину]», — уточнил МакКоннелл на своей еженедельной пресс-конференции. — «Необходимо разобраться со всем этим, потому что все они взаимосвязаны».

Сенатский комитет по ассигнованиям проведет слушания по запросу Байдена через неделю. Лидер большинства Чак Шумер хочет принять меры Белого дома в срочном порядке. Но срок правительственного финансирования 17 ноября и отсутствие лидера в Палате представителей создают нехватку времени для Сената, отмечает Politico.

Израиль хотят финансировать отдельно от Украины

Отправка Украине дополнительной помощи по-прежнему вызывает разногласия в Республиканской партии. Некоторые республиканцы хотят, чтобы Сенат самостоятельно рассмотрел вопрос об оказании помощи Израилю и отдельно рассматривал тему Украины. По их словам, отправлять дальнейшую помощь Киеву можно только после тщательного аудита уже отправленных украинцам сумм.

«Их следует разделить», — заявил 24 октября сенатор-республиканец Марко Рубио. — «Израильский компонент [пакета Байдена] пользуется почти подавляющей поддержкой, и мы можем добиться его принятия очень быстро. Я просто думаю, что с тактической точки зрения это был бы лучший подход».

С другой стороны, высокопоставленный член Сената по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер заявил, что он «абсолютно» поддерживает объединение этих двух вопросов. Политик признал, что существует «раскол» в партии по этому вопросу. Но предсказал, что «твердое большинство в Палате представителей и Сенате» может поддержать эту концепцию объединения помощи Израилю и Украине.

«Я хочу, чтобы весь пакет был реализован», — заявил республиканец Линдси Грэм. — «Это четыре проблемы национальной безопасности, и мы должны решать их как единое целое».

Тем не менее, сложность и многогранность столь большого пакета Белого дома может привести к его гибели еще на стадии обсуждения, допускает Politico. Прописанная в пакете гуманитарная помощь сектору Газа будет «проблемной» для Республиканской партии, заявил представитель сенатского меньшинства Джон Тьюн. Его однопартийцы хотят изменений в пограничной политике в дополнение к запросам на финансирование со стороны администрации.

«Чтобы изменить статус-кво, придется столкнуться с некоторыми изменениями в политике на границе, чего в действительности не происходит», — заявил сенатор Джон Корнин.