Десятилетняя израильская блокада закрепила тенденцию на разрушение экономики сектора Газа, заявила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В результате этого 80% палестинского населения попало в зависимость от международной помощи.

Последний отчет ЮНКТАД свидетельствует, что 2022 год стал еще одним «плохим годом» для палестинцев, потому что их показатели остались ниже допандемического уровня 2019 года.

«На фоне возросшей политической напряженности, углубляющейся зависимости от оккупационной власти и зашедшего в тупик мирного процесса палестинская экономика продолжала функционировать ниже своего потенциала в 2022 году, в то время как другие постоянные проблемы усиливались», –– говорится в сообщении.

К проблемным явлениям ЮНКТАД относит потерю земли и природных ресурсов из-за роста еврейских поселений, повальную бедность, сокращение финансового пространства, оптимизацию иностранной помощи и наращивание государственного и частного долга.

Несмотря на то, что ВВП Палестины в 2022 году вырос на 3,9%, реальный ВВП на душу населения все еще был на 8,6% ниже допандемического уровня (по состоянию на 2019 год), говорит исследование ооновских специалистов. В Газе реальный ВВП на душу населения был на 11,7% ниже уровня 2019 года — близко к самой низкой планке с 1994 года.

Безработица оставалась высокой и составляла 24%. Вместе с тем бедность показала тенденцию на рост, в результате чего 40% населения испытывало необходимость в гуманитарной помощи.

«Спустя три десятилетия после подписания соглашений в Осло, долгожданное сближение палестинской экономики и экономики Израиля по-прежнему затруднено оккупационной политикой. Вместо этого две экономики разошлись, при этом палестинский ВВП на душу населения в настоящее время составляет всего 8% от израильского», –– подчеркивается в докладе.

Отдельно ЮНКТАД отмечает, что воздействие оккупации на Палестину в прошлом смягчалось донорской помощью, однако в 2022 году произошло ее резкое снижение, когда палестинское правительство получило всего $250 млн бюджетной поддержки и $300 млн на развитие.

Ограничения на передвижение людей и товаров, уничтожение производственных активов в результате частых военных операций Израиля и запрет на импорт ключевых технологий и ресурсов опустошили экономику Газы, резюмируют авторы доклада.