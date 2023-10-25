Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, более, 17,4 тысячи получили ранения с момента начала эскалации на Ближнем Востоке 7 октября. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября возросло до 6 546, в их числе 2 704 ребенка, 1 584 женщины и 364 человека пожилого возраста. Кроме того, 17 439 граждан получили ранения различного характера», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в Facebook.

По информации ведомства, 65% погибших и пострадавших на этой неделе находились в южной части анклава, «который, как утверждает Израиль, является безопасным местом».

При этом движение ХАМАС заявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа.

Согласно заявлению, размещенному в телеграм-канале движения, в медицинские учреждения анклава не поступают топливо и электроэнергия, а также необходимые медикаменты и медооборудование, наблюдаются истощение коечного фонда и острая нехватка персонала. Кроме того, часть больниц была разрушена или выведена из строя в результате обстрелов, еще часть превращена в пункты временного размещения лиц, лишившихся жилья.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.