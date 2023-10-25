ПОЛИТИКА
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Эрдоган: мы никогда не одобряли зверства, совершаемые Израилем
Турция осуждает атаки Израиля на гражданское население сектора Газа, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед членами своей партии в парламенте. Президент отметил, что тот факт, что почти половину жертв израильских атак на Газу составляют дети, свидетельствует о преднамеренной жестокости, направленной на совершение преступлений против человечности. #trtrussian #Турция #Анкара #Израиль #Палестина #Газа #Эрдоган #дети #преступление #заявление #зверство #жертвы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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25 октября 2023 г.
Истории
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