Служба государственной безопасности Бельгии обвинила исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилла Логвинова в работе на Службу внешней разведки России, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Кирилл Логвинов сейчас является самым высокопоставленным российским дипломатом в Евросоюзе. Его подозревают в «незаконной деятельности против европейских интересов».

Как сообщает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах, о подозрениях в отношении дипломата стало известно еще в прошлом году. Тогда бельгийская разведка настаивала на том, чтобы включить Логвинова в списки агентов, но Европейская внешнеполитическая служба выступила против из-за возможных негативных последствий для своих представителей в России.

На публикацию о возможной причастности Логвинова к шпионажу отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала журналистам Der Spiegel провести расследование и опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру.