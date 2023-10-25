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Глава представительства РФ в Евросоюзе заподозрен в шпионаже
Служба госбезопасности Бельгии заподозрила исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилла Логвинова в работе на СВР России
Глава представительства РФ в Евросоюзе заподозрен в шпионаже
Фото / Russiaeu.ru / Others
25 октября 2023 г.

Служба государственной безопасности Бельгии обвинила исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилла Логвинова в работе на Службу внешней разведки России, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Кирилл Логвинов сейчас является самым высокопоставленным российским дипломатом в Евросоюзе. Его подозревают в «незаконной деятельности против европейских интересов».

Как сообщает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах, о подозрениях в отношении дипломата стало известно еще в прошлом году. Тогда бельгийская разведка настаивала на том, чтобы включить Логвинова в списки агентов, но Европейская внешнеполитическая служба выступила против из-за возможных негативных последствий для своих представителей в России.

На публикацию о возможной причастности Логвинова к шпионажу отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала журналистам Der Spiegel провести расследование и опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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