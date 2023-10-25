Врачи больницы «Несер» на юге сектора Газа спасли еще не родившегося малыша. Мама ребенка погибла в результате израильских бомбардировок.

Один из врачей клиники сообщил агентству Anadolu, что беременная женщина была доставлена в больницу уже мертвой. Врачи оперативно извлекли ребенка и реанимировали его.

По данным Anadolu, женщина отправилась на юг Газы, чтобы найти безопасное место, но во время пути она попала под израильский обстрел.

«Мы имеем дело с трагичной историей, которая приобрела непрерывный характер в результате израильских бомбардировок сектора Газа»,— сказал один из врачей больницы агентству.

Израиль призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг региона, пообещав создать там безопасную зону. Однако израильские ВВС продолжают обстреливать жилые массивы и южной части Газы.