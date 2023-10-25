Члены движения ХАМАС ведут себя внимательно по отношению к заложникам, оказавшимся в их руках после 7 октября, заявила 85-летняя Йохевед Лифшиц, одна из двух освобожденных из сектора Газа израильских заложниц.

Пожилая женщина рассказала, что ее вместе с другими израильтянами отвезли в подземные тоннели под Газой, которые она сравнила с паутиной. Первоначально она находилась в группе вместе с 25 пленными, прежде чем ее перевели в более узкую группу с людьми из ее кибуца.

Лифшиц уверяет, что заложникам давали ту же еду, которую ели члены ХАМАС. Кроме того, во время заключения израильтяне регулярно получали качественную медицинскую помощь.

«Они действительно позаботились о санитарной стороне дела, чтобы мы не заболели», — добавила Лифшиц, описывая усилия хамасовцев.

По ее словам, у каждого из пяти заложников в небольшой группе был свой врач. В то же время пленникам был выделен фельдшер, который следил за приемом лекарств.

«Они были очень щедры к нам, очень добры. Они содержали нас в чистоте, — сказала Лифшиц. — Они позаботились о каждой детали. Женщин много, и они хорошо знают о женской гигиене и обо всем там позаботились».

В то же время Лифшиц выразила разочарование тем, к чему привела беспечность израильского аппарата безопасности. «Неосведомленность ШАБАКа и ЦАХАЛа сильно нас ранила», — подчеркнула она. По ее словам, палестинцы неоднократно предупреждали Израиль за несколько недель до обострения конфликта, что произойдет что-то серьезное, однако Армия обороны Израиля «не отнеслась к этому серьезно».