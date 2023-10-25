Командование ВВС США планирует разместить свои самолеты на базе вблизи Афин в связи с эскалацией между Израилем и Палестиной, сообщили греческие СМИ. По их данным, дополнительную авиацию примет военный аэродром в Элевсине. Этот транспортный узел потребуется американским ВВС в том числе для дозаправки и стоянки тяжелых самолетов, а также для процесса эвакуации американских граждан из зоны вооруженного конфликта.

Объект в Элевсине, как отмечается, был выбран для приземления и стоянки крупных самолетов, потому что там есть свободное пространство и подходящие ангары. В то же время не исключено, что в процессе будут задействованы и другие авиабазы Греции.

Прибытие авиации ВВС США началось с приземления американского С-21, который затем вылетел оттуда спустя два часа.

В первые дни эскалации между Израилем и Газой Пентагон направил специальный запрос в министерство национальной обороны Греции с просьбой разрешить использование дополнительной греческой авиабазы, помимо военного объекта на острове Крит, потому что там уже размещено множество самолетов, в том числе КС-135, С-130, военно-морские P-3 Orion, AC-130, и другие крупные машины эта точка принять не имеет возможности.

Эти шаги происходят на фоне переброски Пентагоном дополнительных сил в Восточное Средиземноморье и на Ближний Восток в ответ на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Вероятность того, что боевые действия выйдут на более широкий уровень, вызвала опасения, что развернутые в разных точках Ближнего Востока силы США могут подвергнуться диверсионным нападениям со стороны враждебных группировок.