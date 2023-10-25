Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла район Кфар-Килла в центральной части Южного Ливана, сообщил канал Al Manar. По его данным, военными было выпущено 12 снарядов, которые попали в том числе по окрестностям древнего монастыря Дейр-Мимас.

Обстрел произошел в ответ на запуск нескольких управляемых противотанковых ракет, произведенный ранее членами группировки «Хезболла» в сторону израильских позиций возле населенных пунктов Авивим и Кирьят-Шмона.

Обмен ударами между ЦАХАЛ и ливанским движением, продолжающийся с 8 октября, уже обернулся военной эскалацией в приграничных районах. На этом фоне власти Израиля даже расширили прилегающую к границе эвакуационную зону. Правительство Биньямина Нетаньяху на этом фоне угрожает Бейруту полноценной войной в случае поддержки Палестины.

Дейр-Мимас считается одной из самых близких к Израилю христианских обителей Ливана. Этот монастырь расположен в 70 км от Назарета и 170 км от Иерусалима.

Во время войны 2006 года между Израилем и Ливаном исторический объект находился в непосредственной близости от линии фронта, всего в 4 км. Тогда, нанося удары по территории соседней страны, израильские истребители уничтожили старинную церковь Святого мученика Маманта Кесарийского. Здание было разрушено до основания.