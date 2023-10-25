ПОЛИТИКА
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На посольство Турции в Хельсинки произошло нападение
Неизвестные злоумышленники попытались атаковать здание дипломатической миссии Турции в столице Финляндии, бросив дымовую шашку
На посольство Турции в Хельсинки произошло нападение
Здание посольства Турции после инцидента. / Photo: AA
25 октября 2023 г.

На посольство Турции в Хельсинки было совершено нападение вандалов. Злоумышленники бросили у входа в здание дымовую шашку с применением красящих средств, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Согласно информации издания, в полицию и профильные спасательные службы поступил сигнал о том, что у представительства Турции «замечен дым». По версии правоохранительных органов, перед зданием была брошена дымовая шашка. Кроме того, на стенах и окнах здания остались видны следы красной краски.

В настоящий момент ведется расследование инцидента. Полиция уже напала на след злоумышленников: она подозревает в причастности к нападению группу из четырех человек.

На фоне переговоров скандинавских столиц с Анкарой об их присоединении к НАТО турецкие и мусульманские символы неоднократно становились мишенью для местных экстремистов, пытающихся воспрепятствовать расширению блока и диалогу с Турцией.

ИСТОЧНИК:AA
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