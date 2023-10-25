На посольство Турции в Хельсинки было совершено нападение вандалов. Злоумышленники бросили у входа в здание дымовую шашку с применением красящих средств, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Согласно информации издания, в полицию и профильные спасательные службы поступил сигнал о том, что у представительства Турции «замечен дым». По версии правоохранительных органов, перед зданием была брошена дымовая шашка. Кроме того, на стенах и окнах здания остались видны следы красной краски.

В настоящий момент ведется расследование инцидента. Полиция уже напала на след злоумышленников: она подозревает в причастности к нападению группу из четырех человек.

На фоне переговоров скандинавских столиц с Анкарой об их присоединении к НАТО турецкие и мусульманские символы неоднократно становились мишенью для местных экстремистов, пытающихся воспрепятствовать расширению блока и диалогу с Турцией.