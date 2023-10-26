Парламент на востоке Ливии призвал остановить экспорт энергоресурсов сторонникам Израиля на фоне его беспощадных авиаударов по сектору Газа.

«Мы требуем, чтобы правительство прекратило экспорт нефти и газа в страны, поддерживающие Израиль, в случае если израильские массовые убийства не остановятся», — заявил депутат Абдулла Белихак.

Вместе с тем орган потребовал от послов стран, поддерживающих действия Израиля на территории Палестины, немедленно покинуть территорию североафриканской страны. В заявлении говорится, что депутаты «решительно осуждают поддержку, оказанную США, Великобританией, Францией и Италией преступлениям Израиля в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Конфликт в Газе парламент на востоке Ливии называет не иначе, как «геноцидом, проводимым США и Западом против безоружных людей, находящихся в блокаде».

Как показывают последние данные Индекса арабского мнения –– ежегодного мониторинга общественного мнения в примерно 15 странах, который ежегодно проводит Арабский центр в Вашингтоне, около 96% респондентов, представляющих Ливию, выступают против признания израильской государственности. Это один из самых высокий показателей в арабском мире. Впереди Ливии идут только Алжир и Мавритания (99%).