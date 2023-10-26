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Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара
Стратегические ядерные силы России отработали в ходе учений задачи нанесения массированного ядерного удара, готовясь к атаке условного противника
Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара
Ракетный комплекс "Тополь" / Photo: Reuters
26 октября 2023 г.

Вооруженные силы (ВС) РФ провели учебное мероприятие с практическими пусками баллистических и крылатых ракет в ответ на ядерный удар противника. В учениях приняли участие силы наземной, морской и авиационной составляющих национального ядерного сдерживания.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева». Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования», –– перечисляется в сообщении Кремля.

Вместе с тем в ходе тренировки была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления, а также навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя пуски, заявил, что в ходе тренировки «отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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