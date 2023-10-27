ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Почему через Рафах не пропускают топливо?
КПП Рафах — единственный погранпереход в Газе, который не контролируется Израилем? #trtrussian #Палестина #Рафах #КПП #Израиль #Египет #погранпереход #контроль #проезд #граница #границыИзраиля #границыПалестины #ИзраильиПалестина #израильскопалестинскийконфликт #конфликт #пропуск #топливо #гуманитарнаяпомощь #гуманитарнаяпомощьПалестине #помощьПалестине #медикаменты #палестинцы #блокада #блокадаГазы #Газа #палестинскиебольницы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
бьтьт / Others
27 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us