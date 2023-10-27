27 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Почему через Рафах не пропускают топливо?
КПП Рафах — единственный погранпереход в Газе, который не контролируется Израилем? #trtrussian #Палестина #Рафах #КПП #Израиль #Египет #погранпереход #контроль #проезд #граница #границыИзраиля #границыПалестины #ИзраильиПалестина #израильскопалестинскийконфликт #конфликт #пропуск #топливо #гуманитарнаяпомощь #гуманитарнаяпомощьПалестине #помощьПалестине #медикаменты #палестинцы #блокада #блокадаГазы #Газа #палестинскиебольницы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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