По меньшей мере 22 человека погибли, около 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в американском штате Мэн, сообщает телеканал Fox News.

По словам полиции штата, неизвестный вооруженный человек открыл огонь по людям в трех районах в городе Льюистон.

Правоохранительные органы Льюистона установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, он все еще находится на свободе, сообщает местная полиция.

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в социальных сетях две фотографии подозреваемого с винтовкой в ​​руке и призвал местных жителей помочь в его задержании.

На кадрах камеры наблюдения видно, как подозреваемый в коричневом пальто и черных брюках нацелил на людей длинноствольное оружие.