26 октября 2023 г.
По меньшей мере 22 человека погибли, около 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в американском штате Мэн, сообщает телеканал Fox News.
По словам полиции штата, неизвестный вооруженный человек открыл огонь по людям в трех районах в городе Льюистон.
Правоохранительные органы Льюистона установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, он все еще находится на свободе, сообщает местная полиция.
Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в социальных сетях две фотографии подозреваемого с винтовкой в руке и призвал местных жителей помочь в его задержании.
На кадрах камеры наблюдения видно, как подозреваемый в коричневом пальто и черных брюках нацелил на людей длинноствольное оружие.