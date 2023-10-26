ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В вооруженном нападении в США погибли 22 человека
В американском штате Мэн разыскивают стрелка, открывшего огонь по людям в городе Льюистон
В вооруженном нападении в США погибли 22 человека
Фото: AA / Others
26 октября 2023 г.

По меньшей мере 22 человека погибли, около 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в американском штате Мэн, сообщает телеканал Fox News.

По словам полиции штата, неизвестный вооруженный человек открыл огонь по людям в трех районах в городе Льюистон.

Правоохранительные органы Льюистона установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, он все еще находится на свободе, сообщает местная полиция.

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в социальных сетях две фотографии подозреваемого с винтовкой в ​​руке и призвал местных жителей помочь в его задержании.

На кадрах камеры наблюдения видно, как подозреваемый в коричневом пальто и черных брюках нацелил на людей длинноствольное оружие.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us