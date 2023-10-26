ПОЛИТИКА
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Болельщики «Селтика» развернули флаги Палестины на матче Лиги Чемпионов
Несмотря на просьбу клуба воздержаться от политических жестов, болельщики шотландского «Селтика» развернули флаги в поддержку Палестины на матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов. #trtrussian #Палестина #болельщики #футбол #флаг #палестинскийфлаг #флагПалестины #матч #спорт ЛигаЧемпионов #Селтика #политика #шотландия #поддержкаПалестины #Израиль #футбольноеполе #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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26 октября 2023 г.
Истории
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