Атаки армии Израиля на сектор Газа достигли тревожного уровня, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Об заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает иранское информагентство ISNA.

«Ситуация достигла тревожного уровня для всех стран из-за бездумной поддержки Соединенными Штатами и рядом европейских стран сионистского режима, а также резни и геноцида против населения Газы», — сказал дипломат журналистам по пути в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия во внеочередном заседании ООН по Палестине.

«Контроль над ситуацией может быть утрачен всеми сторонами в любое время», — цитирует его агентство ISNA.

Кроме того, Амир Абдоллахиян призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) принять немедленные меры для защиты прав палестинцев и привлечь Израиль к ответу за совершенные им военные преступления.

В письме, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, глава иранского внешнеполитического ведомства осудил «грубое и систематическое нарушение сионистским режимом прав палестинцев», указав, что Иран ожидает от ООН немедленных мер для прекращения насилия и привлечения к ответу совершивших военные преступления и преступления против человечности.

«Безнаказанность подталкивает Израиль к совершению преступлений, и международное сообщество, включая высший орган ООН по правам человека, должно серьезно выполнить свой долг по привлечению его к ответственности», — отмечается в письме.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​