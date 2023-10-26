Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к вторжению в сектор Газа и отрабатывает операцию в копии типичной палестинской деревни. Модель построена в пустыне Негев и называется «маленькая Газа». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, основная цель постройки — подготовить израильских военных к боям на узких улицах и среди руин. В «‎маленькой Газе» в основном построены малоэтажные дома, некоторые из них расписаны граффити с изображением покойного лидера Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата.

Также в макете израильские военные воздвигли стандартные восьмиэтажные здания, типичные для Газы, и копии мечетей. Всего в «маленькой Газе» ЦАХАЛ построил свыше 600 сооружений.

WSJ уточняет: военные рассматривают вариант вторжения в деревню из пустыни, учатся вести бои в туннелях. ЦАХАЛ воссоздал атмосферу уличного боя: в «‎маленькой Газе»‎ израильские военные столкнулись с мужчинами, одетыми в черные футболки, которые выдавали себя за ХАМАС.

По данным агентства Bloomberg, Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе под давлением США. Издание отмечает: администрация президента Джо Байдена потребовала от Израиля ограничить потери среди мирного населения Газы.

Агентство подчеркивает: давление на Израиль с призывом отложить наступление оказывают и в Евросоюзе, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении 220 заложников.

Как ранее писал TRT на русском, к 25 октября число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс. Еще более 17,4 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения эксклава.

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября возросло до 6 546, в их числе 2 704 ребенка, 1 584 женщины и 364 человека пожилого возраста. Кроме того, 17 439 граждан получили ранения различного характера», — говорится в сообщении ведомства.