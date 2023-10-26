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Пашинян: в Армении не видят преимуществ присутствия военной базы РФ
Ереван не видит «преимуществ» в размещении российского контингента, но не обсуждает возможность его вывода из страны, уточнил премьер-министр Армении. Также он отметил, что разочарован действиями ОДКБ. По его словам, Ереван должен «сделать выводы»
Пашинян: в Армении не видят преимуществ присутствия военной базы РФ
фото AA / Photo: AA Archive
26 октября 2023 г.

Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы из страны, однако «‎‎не видит преимуществ» в присутствии контингента из РФ. Об этом 25 октября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Такой вопрос мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», — уточнил премьер.

В Армении с 1995 года дислоцируется 102-я российская военная база в Гюмри и Ереване. Личный состав несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году РФ и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Ереван разочарован ОДКБ

Также Пашинян подчеркнул, что Ереван «разочарован» действиями ОДКБ из-за позиции организации по конфликту в Карабахе. По словам премьера, в Договоре о коллективной безопасности и уставе «четко прописаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена».

«То, что там прописано, не произошло, и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность. Также у нас есть двустороннее соглашение с Россией в сфере безопасности, и описанные в этом соглашении действия тоже не имели место, что также вызвало очень серьезные вопросы как у правительства, так и у общественности», — заявил Пашинян.

«Мы не хотим, чтобы в ОДКБ неправильно поняли нас по какому-либо вопросу, и мы не хотим, чтобы мы неправильно поняли ОДКБ по какому-либо вопросу. Для этого нам необходимо вести последовательную работу, пока не созреет момент сделать какие-либо выводы», — подчеркнул премьер.

19 сентября Баку начал «‎антитеррористические мероприятия локального характера‎» в Карабахском районе республики, чтобы восстановить конституционный строй.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об остановке операции и уточнил, что все ее цели были выполнены. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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