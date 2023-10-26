26 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинские врачи пытаются реанимировать извлеченного из-под завалов ребенка
Очевидцы сняли на камеру момент, как после израильского авиаудара по дому в секторе Газа медики пытаются на месте реанимировать извлеченного из-под завалов ребенка. #trtrussian #Палестина #врачи #реанимирование #реанимация #дети #авиаудар #авиаударИзраиль #Израиль #секторГаза #Газа #завалы #ребенок #палестинскиедети #детиПалестины #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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