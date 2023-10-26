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Будапешт отложил голосование о вступлении Швеции в НАТО
Правящая венгерская партия ФИДЕС перенесла голосование по шведской заявке на ноябрьскую сессию парламента
Будапешт отложил голосование о вступлении Швеции в НАТО
фото AA / Photo: AA Archive
26 октября 2023 г.

Правящая партия Венгрии ФИДЕС отложила парламентское голосование о присоединении Швеции к НАТО. В следующий раз депутаты смогут рассмотреть этот вопрос в ноябре. Об этом сообщила депутат от оппозиционной венгерской партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

«На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО», — написала политик в Facebook.

Шведский парламент одобрил заявку страны на вступление в военный альянс 22 марта 2022 года, парламент Финляндии принял аналогичное решение еще раньше, 1 марта. В итоге Финляндию приняли в НАТО в апреле 2023 года.

Венгрия и Турция не одобряли шведскую заявку на присоединение к альянсу. Анкара выражала озабоченность присутствием в Швеции сторонников террористических группировок РПК/ОНС.

Как ранее писал TRT на русском, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В сообщении администрации президента говорится: «23 октября 2023 года протокол о вступлении Швеции в НАТО подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал подписание президентом Турции протокола о присоединении Швеции к НАТО.

«Я приветствую подписание президентом Эрдоганом протокола о присоединении Швеции к НАТО и его передачу на рассмотрение Великого национального собрания Турции. Как я уже сказал на встрече с президентом Эрдоганом в выходные, это сделает весь Альянс сильнее и безопаснее», — сказал генеральный секретарь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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