Дания и другие страны Евросоюза обнаружили до €16 млрд нераспределенного финансирования ЕС, которое Еврокомиссия забыла учесть при планировании бюджета. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Лишние миллиарды обнаружились, когда Брюссель запросил дополнительные €100 млрд на следующие четыре года.

«Все это ясно дает понять, что комиссия не проделала должным образом свою домашнюю работу, прежде чем просить много дополнительных денег, и государства-члены этим недовольны», — заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

Предлагаемое пополнение бюджета ЕС на 2021-2027 годы на €67 млрд, известное как многолетняя финансовая программа, плюс €33 млрд в виде кредитов — это одни из наиболее спорных вопросов саммита европейских лидеров в Брюсселе, который продлится два дня.

Половина из той суммы, что запрашивает Еврокомиссия, — это предоставление бюджетной поддержки Украине на следующие четыре года. По этому вопросу, как уточняет FT, существует почти полное согласие между всеми членами ЕС.

Но многие европейские лидеры отклонили требования комиссии о выделении €50 млрд для покрытия других потребностей. В частности, для процентных выплат по совместному займу ЕС на план восстановления после пандемии коронавируса в размере €800 млрд.

Страны ЕС просят Брюссель урезать расходы

Европейские столицы утверждают, что национальные бюджеты находятся под сильным давлением. Потому они попросили Брюссель найти внутренние сбережения или неизрасходованные деньги. И такие средства нашлись благодаря расследованию Дании и других стран Евросоюза.

Комиссия предупредила государства-члены, что финансирование важнейших программ ЕС может быть сокращено на целых 30%, если бюджет не будет пополнен за счет национальных взносов.

Президент евросовета Шарль Мишель написал в письме лидерам ЕС: блоку необходимо «критически взглянуть на наши самые насущные потребности, определить наши приоритеты и решить, как их финансировать».

Несколько государств-членов выразили обеспокоенность тем, что Еврокомиссия не предложила максимальный лимит финансирования, необходимого для покрытия процентных платежей.

Другие полагают, что предлагаемую сумму поддержки Украины в размере €50 млрд можно было бы изменить, включив в нее больше кредитов и меньше грантов. Это позволило бы высвободить больше денежных средств для немедленного пополнения бюджета.

«Пришло время лидерам дать некоторые указания: каковы приоритеты и как мы их финансируем? Это вопросы, по которым у лидеров и возникнут споры», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Жертвы сокращения: наука и цифровизация

Неожиданной жертвой сокращения бюджета ЕС может стать сфера высоких технологий. Схема стимулирования цифровых и чистых технологий может пострадать на фоне опасений, что блок теряет свои передовые отрасли в пользу таких стран, как США и Китай.

По словам чиновников ЕС, государства Южной Европы в основном поддерживают эту схему, но такие страны, как Нидерланды и Германия, хотели бы сократить размер программы.

Кроме того, Евросоюз может сократить финансирование исследовательской программы ЕС Horizon и программу обмена студентами Erasmus. Согласно оценкам правительства Испании, большинство государств-членов также отвергли пополнение собственного бюджета комиссии на €1,9 млрд для финансирования повышения зарплат сотрудников ЕС.

«Нам нужно больше думать в направлении перераспределения, расстановки приоритетов в бюджете, а не о дополнительных ресурсах», — заявил представитель правительства ФРГ. Он добавил: правительство в Берлине было «удивлено» масштабами и разнообразием предложений комиссии.