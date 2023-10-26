ПОЛИТИКА
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Ереван: мирный договор с Баку может быть подписан в ближайшее время
Премьер-министр Армении заявил, что сейчас страна работает над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном
Ереван: мирный договор с Баку может быть подписан в ближайшее время
фото AA / Photo: AA Archive
26 октября 2023 г.

Ереван собирается подписать мирное соглашение с Баку в течение ближайших месяцев. Об этом 26 октября на международном Форуме Шелкового пути в Тбилиси заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сейчас идет работа над проектом документа о мире.

«‎Сейчас мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, надеюсь, что этот процесс завершится в ближайшие несколько месяцев»‎, — отметил Пашинян.

По его словам, Ереван решил создать подразделение для обеспечения безопасности будущих транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«‎‎В ближайшее время в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение, функцией которого будет обеспечение безопасности международных сообщений, грузов, людей и транспорта, проходящих через Армению», — констатировал политик.

Пашинян уточнил: Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном на основании двух принципов: это признание территориальной целостности друг друга, а также делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Как ранее писал TRT на русском, в начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением Баку и Еревана.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана‎»‎, — заявил Алиев на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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