Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля.

«Все западные страны безоговорочно поддерживают эти атаки. Что случилось со Всеобщей декларацией прав человека? Разве вы не смотрите на то, что там написано. Они смотрят, когда это их устраивает, но не когда не устраивает. Потому что проливается кровь мусульман», — отметил турецкий президент.

«Послав авианосец вместо корабля помощи, они показали, каким лобби они служат. Это называется лицемерием», — добавил он.

По словам президента Турции, «атаки на Газу уже давно превратились из самообороны в открытую жестокость, зверство, резню и варварство». «Те, кто рассуждает о правах и свободах человека, уже 19 дней игнорируют право на жизнь угнетенного населения Газы», — подчеркнул он.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​