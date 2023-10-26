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Глава МИД Палестины призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа
Дипломат проинформировал МУС о масштабах преступлений и разрушений, за которые Израиль несет прямую ответственность
Глава МИД Палестины призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа
Фото: AA / Others
26 октября 2023 г.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который находится в Гааге, призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа, передает Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что глава МИД Палестины Рияд аль-Малики посетил в среду Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и встретился с прокурором суда Каримом Ханом.

«На этот раз война, которую ведет Израиль, другая. На этот раз это война мести… Сначала нам нужно положить конец этой односторонней агрессии, а затем нам нужно призвать к прекращению огня», — цитирует Франс Пресс палестинского министра.

Также сообщается, что в ходе встречи с прокурором МУС Рияд аль-Малики проинформировал его о «масштабах преступлений и разрушений, за которыми стоит Израиль, не понесший за это никакой ответственности».

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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