ПОЛИТИКА
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Генсек НАТО заявил о полной поддержке суверенитета Молдовы
Йенс Столтенберг обвинил Москву в том, что она «‎‎оказывает давление, проводит энергетический шантаж и распространяет дезинформацию» в Молдове
Генсек НАТО заявил о полной поддержке суверенитета Молдовы
фото AA / Photo: AA Archive
26 октября 2023 г.

НАТО полностью поддерживает суверенитет Молдовы и пообещало стране постоянную поддержку. Об этом 26 октября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«‎‎НАТО полностью поддерживает молдавский суверенитет и территориальную целостность, и мы призываем Россию вывести войска с вашей территории. Вы можете рассчитывать на нашу постоянную помощь», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

«‎Ранее в этом году НАТО согласовала значительный пакет помощи для укрепления кибербезопасности Молдовы, а также системы ее стратегической коммуникации и укрепление ее оборонных возможностей», — уточнил генсек.

По его словам, на июльском саммите альянса в Вильнюсе в июле страны блока договорились расширить «политическое и практическое сотрудничество‎»‎ с Молдовой. Это также «‎‎должно помочь стране на пути вступления в ЕС».

Столтенберг также обвинил РФ в «‎‎давлении, энергетическом шантаже и дезинформации» в Молдове.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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