НАТО полностью поддерживает суверенитет Молдовы и пообещало стране постоянную поддержку. Об этом 26 октября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«‎‎НАТО полностью поддерживает молдавский суверенитет и территориальную целостность, и мы призываем Россию вывести войска с вашей территории. Вы можете рассчитывать на нашу постоянную помощь», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

«‎Ранее в этом году НАТО согласовала значительный пакет помощи для укрепления кибербезопасности Молдовы, а также системы ее стратегической коммуникации и укрепление ее оборонных возможностей», — уточнил генсек.

По его словам, на июльском саммите альянса в Вильнюсе в июле страны блока договорились расширить «политическое и практическое сотрудничество‎»‎ с Молдовой. Это также «‎‎должно помочь стране на пути вступления в ЕС».

Столтенберг также обвинил РФ в «‎‎давлении, энергетическом шантаже и дезинформации» в Молдове.