ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган обвинил западные страны в бездействии на фоне атак Израиля
«Сколько еще людей должны погибнуть? Сколько детей должны умереть? Какой у вас расчет?» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к западным странам с осуждением их молчаливого согласия с атаками Израиля по Газе. Президент сказал, что вместо гуманитарной помощи для Газы, США и Европа отправляют оружие Израилю. #trtrussian #Эрдоган #Палестина #Турция #Анкара #Израиль #Газа #Запад #преступление #западныестраны #молчание #молчаниезапада #осуждение #атака #израильскаяатака #президент #гуманитарнаяпомощь #помощьПалестине #ЭрдоганоПалестине #оружие #поддержка #новостиТурции #новостиПалестины #trtнарусском
ьтьтбьт / Others
26 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us