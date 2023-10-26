Эрдоган обвинил западные страны в бездействии на фоне атак Израиля

«Сколько еще людей должны погибнуть? Сколько детей должны умереть? Какой у вас расчет?» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к западным странам с осуждением их молчаливого согласия с атаками Израиля по Газе. Президент сказал, что вместо гуманитарной помощи для Газы, США и Европа отправляют оружие Израилю. #trtrussian #Эрдоган #Палестина #Турция #Анкара #Израиль #Газа #Запад #преступление #западныестраны #молчание #молчаниезапада #осуждение #атака #израильскаяатака #президент #гуманитарнаяпомощь #помощьПалестине #ЭрдоганоПалестине #оружие #поддержка #новостиТурции #новостиПалестины #trtнарусском